Pandeminin stresini Doğal Yaşam Parkı'nda attılar

Kontrollü normalleşmeyle birlikte soluğu parkta alan İzmirliler ise hem eğlendi hem de stres attı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında verilen uzun aranın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Yeni doğanlarla birlikte canlı sayısı artan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 134 türde 2 bin 750 yaban hayvanı barınıyor.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte konuklarını ağırlamaya başladıklarını belirten Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, parkta tüm tedbirleri aldıklarını, ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla gelebileceklerini söyledi. 425 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin, ziyaretçileri özlediğini ifade eden Şahin Afşin, kapalı oldukları süre boyunca tadilat ve tamirat işleri ile uğraştıklarını, artık herkesi Doğal Yaşam Parkı'na beklediklerini dile getirdi.

“Park açıldığı için çok mutluyuz”

Ziyaretçiler de İzmir Doğal Yaşam Parkı açıldığı için oldukça mutlu. Sağlık çalışanı Ece Bağnu Şen, pandemiden dolayı uzun zamandır herkesin evine kapandığını, kendisinin ise tüm sağlık personeli gibi yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. İzin gününde de temiz hava almak, hayvanları görmek ve stres atmak için annesiyle parka geldiğini söyleyen Şen, “Çok mutluyuz. Geçen bir yılın stresini atmak için buradayız. Kuşların dökülen güzel tüylerini topladım. Onlara bakıyorum. Ayrıca doğanın kıymetini bu süreçte daha da iyi anladık. Doğal Yaşam Parkı açıldığı için mutluyuz” dedi.

Algın Yeşil ise doğayla iç içe bir yerde olmanın kendisini iyi hissettirdiğini belirterek, “Açık alan. Doğayla iç içe. Çok fazla insan kalabalığı da yok. Hava alabiliyoruz. Burada vakit geçirmek çok güzel, mutluyuz” diye konuştu.

“Burada fazla endişelenmiyoruz”

Ailesiyle Doğal Yaşam Parkı'nda zaman geçiren Anıl Emregil, “Çok eğleniyoruz. Bir yıldır neredeyse hiç bir yere çıkamadık. Şimdi de bir yere gitme konusunda tedirginiz ama burası açık alan. Özellikle kızımız Kumsal hayvanları çok seviyor. Onunla burada dolaşıyoruz. Çok güzel bir alan” dedi. Gizem Emregil de pandemi nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Ama burada çok fazla endişelenmiyoruz. Açık alan, doğayla iç içe. Yaşadığımız stresli günlerden biraz uzaklaşmak için buraya geldik” dedi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, hafta içi sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında açık olacak. Park, kısıtlamanın bulunmadığı cumartesi günleri de ziyaretçilerini ağırlayacak.