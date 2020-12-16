Pandemiye meydan okudu, iki yılda 300 yeni şube

Halen 110'u pastane olmak üzere 300 şubeyle hizmet veren Kahve Diyarı Grubu, önümüzdeki iki yılda 300 yeni şube ile bin 500 kişiyi daha iş sahibi yaparak istihdamını 5 binin üzerine çıkaracak.

Uluslararası Kahve Organizasyonunun Dünya Tüketim Raporuna göre, Türkiye'de kahve tüketimi 100 bin tonu aşarken, ekonomideki pazar büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıktı. Unlu mamuller ve pasta sektörünün ticari büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşırken, Kahve Diyarı Grubu her iki sektör için de yeni yatırım kararı aldı. 2023 yılına kadar Kahve Diyarı konseptleriyle 200, Nur ve Hale Patisserie markaları ile 200, yeni markası Sıcak Şerbet Baklava ile 200 olmak üzere toplam 600 şubeyle hizmet sunmayı planlayan grup, 5 binden fazla kişiye istihdam fırsatı sağlayacak.

"Tuttuğumuz eli bırakmayız"

100'den fazla noktada kafe-restoran konseptiyle özellikle ailelerin sosyalleşme mekanı olan Kahve Diyarı, pandemi döneminde al-götür konseptine geçerek değişen tüketici alışkanlıklarına hızlı yanıt verdi. Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, günümüz gıda-perakende sektöründe, pandemi gibi beklenmeyen risklerin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "Biz her türlü riske karşı önceden Risk Analiz Matrisimizi yapıyoruz. Bu nedenle de tedbirlerimizi hemen devreye soktuk. Güçlü altyapımızla bayilerimize kalkan görevi gördük. Onların elini hiç bırakmadık. Ödemelerinde erteleme ve esneklik sağladık. Ürünlerdeki maliyet artışlarına rağmen fiyat artışı yapmadık. Sürekli danışmanlık-eğitim hizmeti verdik. Değişen tüketici alışkanlıklarına uygun Al-Götür ambalajları, CRM çalışmalarına uygun sadakat programı içeren dijital menü, tek kullanımlık malzemeler ve hijyen setleri ile bayilerimizle el ele krizi daha az hasarlı yönettik" dedi.

Yeni yılda 15 yeni şube

5 bin metrekarelik kendi üretim tesislerine sahip Kahve Diyarı, 2021 yılı için 15 yeni şube açmayı planladı. Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, yeni şubelerin AVM, üniversite kampüsleri, ana caddelere konumlanacağını, 750 ile 900 bin lira arasında bütçelenen bu konseptle aylık 100-150 bin lira ciro yapan mağazalar hedeflediklerini söyledi. Yatırımcılar için ikinci seçenek olarak daha düşük maliyetli "Kahve Diyarı Yanında” konseptini de hayata geçirdiklerini belirten Rodoplu, benzin istasyonları ile sahil şeritlerinde yer alacaklarını ve ilk noktanın Torbalı'daki bir benzin istasyonunda açıldığını, yoğun ilgi gördüklerini ifade etti.

“Gençleri patron olarak görmek istiyoruz”

Halen grup bünyesinde çalışan 4 bin kişiden 3 binden fazlasının 18-35 yaş aralığında olduğunu söyleyen İlknur Rodoplu, üzerinde en çok durdukları konunun, gençlerin iş hayatında yer almaları olduğunu söyledi. Bunun için 4 yıldır Ar-Ge faaliyetlerini sürdükleri projeye start verdiklerini belirten Rodoplu şöyle devam etti:

"Gençlerimizin kendi işlerinin patronları olmalarını istiyoruz. Bu yüzden gençler için yeni yatırım fırsatları hazırladık ve mahalleyi de ülkeyi de canlandırmaya geliyoruz sloganıyla yola çıktık. Şerbet Sıcak Baklava isimli yeni markamızla gençlerimizin düşük yatırım maliyetleriyle iş hayatına atılmalarının önünü açtık. Şerbet dükkanının maliyeti anahtar teslim 250 bin TL olacak, yatırımın en fazla 24 ayda geri döneceği şekilde bayilerimize yüksek kar marjı sözü veriyoruz."

En taze baklava

Şerbet Sıcak Baklava'yı diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinin baklavanın son pişiminin "mağazada" yapılması olduğuna dikkat çeken Rodoplu, "Şu an İzmir dışında Manisa ve İstanbul-Göztepe'de açtığımız yeni şubelerimizle sayımız sekize çıktı. Edremit, Burhaniye, Soma, Bergama ve Torbalı'da bayilik için ön protokol imzalandı. Yıl sonunda şube sayılarını 15'e, 2021 yılının sonunda da Türkiye genelinde 70 şubeye ulaşmayı istiyoruz" diye konuştu.

Kahve Diyarı Grubu hakkında

Kahve Diyarı Grubu, kendisi aynı zamanda akademisyen olan Abdurrahman Yılmaz tarafından kuruldu. 1955 yılından beri faaliyet gösteren Nur Pastaneleri'ne 2004 yılında ortak olarak sektöre adım atan Yılmaz, 2008'de Akhisar OSB'de 5 bin metrekarelik üretim alanı hizmete açtı. Geleneksel pastanecilik ile market pastaneciliğin birleştiği Hale Patisserie, grubun yeni markası oldu. Şerbet Sıcak Baklava ise Kahve Diyarı'nın yeni nesil yatırım fırsatı olarak sunuldu.

Aynı zamanda sağlık sektöründe de yatırım yapan Abdurrahman Yılmaz, 2014 yılında Özel Akhisar Hastanesi'ni satın aldı. Hastane 110 yatakla hizmet veriyor.