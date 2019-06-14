Park halindeki araç alev topuna döndü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev alırken, araç kısa sürede küle döndü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bayraklı'da bulunan Yamanlar Mahallesi 7312/2 Sokak'ta bir otomobilde çıktı. İddiaya göre, park halindeki otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyünce yangını gören mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelse de alev topuna dönen araç kısa sürede kül oldu. O anlar bir mahalleli tarafından kayda alındı. Mahalle sakinlerinin yaşadığı panik de kameralara anbean yansıdı. İtfaiye yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi araştırılıyor.