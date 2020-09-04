İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonette çıkan yangın zarar neden olurken, kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonette çıkan yangın zarar neden olurken, kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.


Olay, gece saatlerinde Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokakta meydana geldi. Yaşar B'ye ait 38 GD 187 plakalı kamyonet evinin önünde park halindeyken biranda alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından yangına müdahale edilerek, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, adrese gelen ekipler mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu.


Kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.