Park halindeki kepçe 5 katlı binaya daldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki kepçe, bir anda kayarak binaya daldı. İki dairede hasar meydana geldi.

Olay, saat 18.30 sularında Karabağlar 3243. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür mahallede doğalgaz çalışması yapan ekiplere ait kepçe, park halindeyken bir anda kayarak 5 katlı binaya daldı. Gürültüyü duyan mahalleli gördüğü manzara karşısında şoke olurken, durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle apartmanın ilk iki katında bulunan dairelerde maddi zarar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Vinç yardımıyla kepçe düştüğü yerden çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.