Park yeri anlaşmazlığı yüzünden husumetli olmuşlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Mehmet Avcı'yı pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ile Avcı'nın daha önce köy meydanında park yeri anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları, bu yüzden bir süredir aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Mehmet Avcı (46) ile Mehmet K. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mehmet Avcı'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Avcı kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla kaçan Mehmet K., jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile her yerde arandı. Cinayet şüphelisi, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Park yeri tartışması, husumetin nedeni olmuş

Öte yandan Mehmet Avcı ile cinayet zanlısı Mehmet K.'nin bir süre önce köy meydanında araba park yeri anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları, bu sebeple aralarında bir süredir husumet bulunduğu ileri sürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Mehmet K., bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.