İhlas Haber Ajansı

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Parkta ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan parkta 53 yaşındaki bir kişi vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan parkta 53 yaşındaki bir kişi vatandaşlar tarafından ölü bulundu.


Olay, saat 07.00 sıralarında Konak ilçesi Akıncı Mahallesi 943 Sokakta bulunan Hatuniye parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan geçen vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yerde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 53 yaşındaki Hüseyin Ali Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Göl'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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