Parlak fikirler ormana dönüşecek

Bornova'nın Naldöken mevkiinde 5 bin fidanlık Grup Ofis Korusu oluşturuldu ve ilk filizleri atıldı.

Kurulduğu günden bugüne çevre duyarlılığı ve farkındalık konularında çeşitli çalışmalar yapan ve bu konuda birçok projeye imza atan Grup Ofis Marka Patent, Ege Orman Vakfı iş birliği ile yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ege Orman Vakfı kapsamında yer alan Bornova'nın Naldöken mevkiinde 5 bin fidanlık Grup Ofis Korusu oluşturuldu ve ilk filizleri atıldı.

Her firma için koruya bir fidan bağışlanacak

Daha önce de benzer sosyal sorumluluk projelerine imza atan şirket, başlattığı bu çevre hareketiyle tüm firmaları çevresel sorunlara karşı duyarlılığa davet etti. Sınai Mülkiyet hakları konusunda Grup Ofis Marka Patent'i tercih eden her firma için koruya bir fidan bağışlanacak. Fikirler değerlenirken fidanlar da doğada yeşerecek.

Ağaçların hayati önemini vurgulamak ve son günlerde sıklıkla yaşanan talihsiz orman yangınlarına dikkat çekmek amaçlı geliştirilen proje, iş birliği yapılan firmalar tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.