İhlas Haber Ajansı

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Partisinden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek

CHP Selçuk İlçe Teşkilatı, Danıştay 1’inci Daire Başkanlığının Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında verdiği kararı eleştirdi.

CHP Selçuk İlçe Teşkilatı, Danıştay 1'inci Daire Başkanlığının Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında verdiği kararı eleştirdi.


Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçede 2021 yılında asılan 'Love Erdoğan' afişlerinin izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırılması yönünde talimat vermişti. Bununla ilgili Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma açılabileceğine hükmetti. CHP Selçuk İlçe Teşkilatı karara tepki göstererek, bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Hukuk dışı olduğu ve siyasi husumet sonucu verildiği açık olan bu karar kabul edilebilir değildir” denildi.

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