Patlamada şehit olan Astsubay Bulut'a silah arkadaşlarından veda

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte, bomba tahrip eğitimi sırasında kaza sonucu yaşanan patlamada şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut, Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Konya'ya uğurlandı. Törene, şehidin ailesi de katılırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Urla ilçesindeki Uzunada'da, SAT komando kursiyeri teğmenlere bomba tahrip eğitimi verildiği sırada kazayla bir patlama meydana geldi. Yaşanan kaza sonrasında bomba tahrip öğretmeni olan 40 yaşındaki Astsubay Hüseyin Bulut, şehit oldu, kursiyer Teğmen Yunus Emre Toraman ise yaralandı.

İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen şehit Hüseyin Bulut'a otopsi yapıldıktan sonra cenazesi silah arkadaşlarına teslim edildi. Görevindeki üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olma hakkını elde eden Hüseyin Bulut için de Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törene katılan şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Ahmet Bulut ve Zeynep Bulut ile annesi Rabia Bulut, taziyeleri kabul ederek duygu dolu anlar yaşandı.

Tören birliğinin Türk bayrağına sarılı olarak şehidin cenazesini getirmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu ve hemen ardından dua edildi. Alanda bulunanlardan helallik alınmasından sonra da şehit astsubayın naaşı, askeri Casa uçağına alındı. Tören boyunca gözyaşı döken aile üyelerini yine şehit Hüseyin Bulut'un silah arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Şehidin silah arkadaşları, özellikle Bulut'un çocuklarıyla yakından ilgilendi. Aile üyeleri de tören sonrasında aynı uçağa bindirildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile çok sayıda asker, aileyi yalnız bırakmadı ve acılarını paylaştı.

Şehit Hüseyin Bulut'un cenazesinin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Bu arada, aynı patlamada yaralanan genç teğmenin Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.