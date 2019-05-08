Patrik Bartholomeos İzmir'de ayin yönetti

İZMİR (İHA) – İzmir'de ayin yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Müslümanlara yeni başlamış olan mübarek Ramazan ayları dolayısıyla en içten tebriklerimi ve Hristiyan Ortodoks cemaatinin en iyi dilekleri ve tebriklerini arz ediyorum" dedi. Ayine Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un eşi Vlasia Pavlopulos da katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Selçuk ilçesindeki Hazreti İsa'nın en genç havarisi ve İncil'in yazarlarından biri olan Aziz Yuhanna'nın anısına, mezarının bulunduğu Aziz Yuhanna Bazilikasında düzenlenen ayini yönetti.

Saint John Kilisesinde yapılan ayine, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un eşi Vlasia Pavlopulos, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argiro Papoulia, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoridis ile Türkiye ve Yunanistan'dan çok sayıda Ortodoks katıldı.

Ramazan ayını tebrik etti

Patrik Bartholomeos, Müslümanların Ramazan ayını da tebrik ederek, “Müslümanlara yeni başlamış olan mübarek Ramazan ayları dolayısıyla en içten tebriklerimi ve Hristiyan Ortodoks cemaatinin en iyi dilekleri ve tebriklerini arz ediyorum" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren ayinde mumlar yakılarak dua ve ilahiler okundu.

Patrik Bartholomeos, ayinin ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e ziyarette bulundu.