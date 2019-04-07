Patronunun darp ettiği iddia edilen çalışan öldü

İzmir'in Konak ilçesinde çalıştığı barın sahibi tarafından darp edildiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi Alsancak semti Bornova Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bar işletmecisi H.Y. (35) ile barda çalışan Mustafa Demir (29) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. H.Y.'nin dışarı çıkararak darp ettiği Demir, yere düşerek bilincini kaybetti. Olayı gören mahalle sakinleri polise haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Demir, yolda hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.