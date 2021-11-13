Pazarcıların küfürlü konuşma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazarcılar arasında küfürlü konuşma sebebi ile başlayan kavgada bir kişi, patronu olan kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 07.30 sıralarında Bengisu Mahallesi'nde bulunan meşhur Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Nebi K., yanında çalıştığı patronu İsmail Duran ile küfürlü konuşma sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Nebi K., patronu İsmail Duran'ı önce darp etti ardından eline geçirdiği demirle kafasına vurarak yaraladı. Çevre sakinlerinin olayı görerek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Nebi K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Nebi K.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İsmail Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duran'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.