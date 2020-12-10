Pazartesi sendromunu sanal alışverişle atlatıyoruz

Günlük yaşam, çalışma düzeni, eğitim sistemi, sosyal etkileşim gibi birçok alanda yeni normalleşme sürecini meydana getiren korona virüsünün Türkiye'de en çok etkilediği sektörler arasında e-ticaret yer aldı. Pandeminin ilk günlerinden bu yana yaşanan değişim ve dönüşümün merkezinde olan e-ticaret, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 52 büyüdü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Dijital tüketici, pazartesi sendromunu atlatmak için online alışverişi en çok pazartesi günü yapıyor. 2019 ve 2020'de en çok online alışverişin yapıldığı gün pazartesi" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, pandemi dönemiyle birlikte tüm ürün ve hizmet tedarikçileri için dijitalleşmenin zorunlu hale geldiğini söyledi. Önder, Türkiye'de 2019 yılında toplam 558.7 milyon sipariş adedinin olduğunu belirterek, bu yılın ilk 6 ayında ise bu rakamın 850.7 milyona ulaştığına dikkat çekti. Önder, “E-ticaret, yılın ilk 6 ayına baktığımızda genel ticaret içindeki payını yüzde 8'den yüzde 14'e yükseltti. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise e-ticaret yüzde 52 büyüdü. Büyüme, eylül ayında ise rekor seviyeye ulaştı. Kasım ayında gerçekleşen dev kampanyalar ile son çeyrekte daha büyük büyüme rakamları bekleniyor. Bu yıl sonunda e-ticaret hacminin ise 213 milyar TL olması öngörülüyor” dedi.

En çok saç boyası alındı

Araştırma şirketinin verilerine göre pandemi döneminde en çok satış rakamına ulaşan ürünün saç boyası olduğunu kaydeden Önder, daha çok gıda, kimyasallar, beyaz eşya, anne ve bebek ürünlerinin e-ticaret kanalı ile alındığını söyledi. Bu dönemde kişisel bakım ürünlerinin de alındığını vurgulayan Önder, “Pandemi döneminin ilk 10 haftasında en çok büyüme kaydeden kategoriler; saç boyası, hazır kahve, saç kremi, sabun ve duş jelleri gibi kişisel bakım ürünleri, çamaşır suyu, ev temizleyicileri ve Türk kahvesi oldu. Online satış cirosu yüzde 160 olan saç boyası, bu dönemde satış cirosunu yüzde 340'a çıkardı. Türk kahvesi ise online satış cirosunu yüzde 53'ten yüzde 276'ya yükseltti. Bu oranlar, aradaki farkın büyüklüğünü gösteriyor. En büyük düşüş ise konaklama, seyahat ve havayolu harcamalarında oldu. 2019 yılında Türkiye sepet ortalaması 99.5 TL olurken, 2020 yılının ilk 6 ayında bu rakam 107.17 TL'ye ulaştı” diye konuştu.

Dijital tüketici kimliği oluştu

Dijital tüketicinin alışveriş yaptığı internet sitelerinde hıza ve yalın tasarıma önem verdiğini, kolay alışveriş imkanını aradığını belirten Önder, şunları söyledi:

"Pandemi süreciyle birlikte sanal alışverişe daha çok yöneldik. Markete, alışveriş merkezlerine gitmeyenler, kalabalık ortamda bulunmaktan çekinenler, sanal ortamda alışverişi benimsedi. Artık dijital tüketici kimliği oluştu. Ürünü 360 derece görmek isteyen, markalar ve fiyatlar arasında karşılaştırma yapan, sosyal medyada markalar ile ilgili yorum yapan tüketici modeli bulunuyor. Dijital tüketiciler, mobil uyumluluğa da önem veriyor; çünkü tüketiciler online alışverişi en çok mobilde yapıyor."

Tüketicilerin sanal alışverişi pazartesi günleri yaptığını da vurgulayan Önder, “Dijital tüketici, pazartesi sendromunu atlatmak için online alışverişi en çok pazartesi günü yapıyor. 2019 ve 2020'de en çok online alışverişin yapıldığı gün pazartesi. En az online alışveriş yaptığı gün ise pazar” dedi.