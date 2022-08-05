Pehlivan'dan Asarlık'a müjde yağmuru

Menemen'in Asarlık Mahallesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında müjdeler veren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Mahallemize 15 bin 200 metrekarelik bir alanda Gençlik Merkezi kuruyoruz. Ayrıca mahallemize meslek yüksekokulu getirmek için Bakırçay Üniversitesi Rektörümüzden söz aldık. 2024'ün Mart ayına kadar da iki anaokulu inşa edeceğiz” dedi.

Menemen Belediyesi, Asarlık Mahallesinde değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Asarlık Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, geçmiş dönem belde belediye başkanı Alaattin Aksak, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Asarlık halkının talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, yaptığı sunum ile Asarlıklara müjdeler verdi.

Menemen Belediyesi'nin Asarlık'a kazandıracağı Gençlik Merkezi'nin 3 boyutlu model videosunu hemşerileri ile paylaşan Pehlivan, “15 bin 200 metrekare alanda inşa edeceğimiz tesisimizde; gençlik merkezi, halı saha, açık ve kapalı yüzme havuzu, trafik parkuru, aile danışma merkezi ve kafeterya alanı bulunacak. Geçtiğimiz ay gençlik merkezi için gerçekleştirdiğimiz ihale, başvuran firmaların iş bitirme belgelerinin eksikliği nedeniyle iptal olmuştu. Çok yakında yeniden ihalesini gerçekleştireceğiz. Halı sahamızın temelini attık ve yakın zamanda hizmete açacağız. 2024'ün Mart ayına kadar da bu dev eseri Menemenimize kazandırmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anaokulu ve meslek yüksekokul müjdesi

Müjdelerine devam eden Pehlivan, “Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Ulukent'te hizmete açtığımız anaokulumuz çok rağbet gördü. Bu yıl da ilk mezunlarını verdi. 2024'e kadar ilçe genelimizde 10 adet daha anaokulu açma hedefimiz var. Bunlardan iki tanesini Asarlık Mahallemize kazandıracağız. Eğitime yönelik bir müjde daha vermek istiyorum. Bakırçay Üniversitesi Rektörümüz Mustafa Berktaş ile yaptığımız istişareler sonucunda Asarlık'a bir meslek yüksekokul kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Parke taşı döşenmedik sokak kalmayacak”

Göreve geldiği andan itibaren her mahalleye siyasi görüşü ne olursa olsun, din, dil, ırk ayırt etmeksizin eşit hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Pehlivan, “Vatandaşlarımızın memnuniyetini daha da artırmak için, bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Asarlık'ın en büyük sorunlarından biri olan doğalgaz çalışmalarında toplamda 258 sokağımıza ruhsat vermeyi başardık. Mahallemize şimdiye kadar 11 bin 350 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. 2024'ün Mart ayına kadar da parke taşı döşenmedik tek bir yer bırakmayacağız. Yapılmazsa gelin benden hesap sorun. Asarlık Mahallemizin 1000'lik planlarını da en geç 3 meclise kadar gündeme alacağız. İnşallah meclisten de geçirip, İzmir Büyükşehir Belediyesine yollayacağız. Daha yaşanabilir Menemen için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Nasır: “Menemen düzlüğe çıktı”

Muhtarlar başta olmak üzere vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise “Menemen, kıymetli belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve başkan yardımlarımız ile güçlü bir duruş sergiliyor. Daha önce ihmal edilmiş Menemen, Aydın Pehlivan ve ekibi tarafından düzlüğe çıkarıldı. Menemen'in kaybolan yıllarının telafisi için 24 saat çalışan bir ekip var. CHP zihniyetinin engellemelerine rağmen hem merkezi idare hem de yerel idare olarak çalışıyoruz. Başkanımızın vermiş olduğu sözleri, sizler gibi ben de takipçisi olacağım. AK Parti belediyeciliği ile en iyi hizmeti vereceğinden hiç şüphem yok. Çünkü bizler dava adamlarıyız. Sizlerin aile hekimliği, sağlık ocağı, İZBAN durağı, okul, internet taleplerinizi; yol, ulaşım gibi şikayetlerinizi değerlendireceğiz. Gençlerin kötü alışkanlıklarından kurtulması için Kaymakamlığımızın bir projesi olmuş. Çok önemli bir konu. Tabi bu illet ile topyekun savaşılması lazım. Büyükşehir'in sorumluluk sahasında olan sorunlarınızı da eğer yapılmazsa Başkanımız üstlendiğini söyledi. Takipçisi olacağız ve gerekeni yapacağız” diye konuştu.