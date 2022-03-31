Pehlivan'dan Kütüphane Haftasında kütüphane müjdesi

Geçtiğimiz günlerde ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek Menemen'deki bin 314 öğrencinin başvuru ücretlerini karşılayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, gençlere bir müjde daha verdi. Pehlivan, 28 Mart-3 Nisan arasında kutlanan Kütüphane Haftasında, Menemen'e ilk etapta üç kütüphane daha kazandıracaklarını müjdeledi.

Konuyla ilgili konuşan Pehlivan, "Özellikle gençlerimiz, ders çalışmaları, sosyalleşmeleri ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneleri önemsiyorlar. Bundan dolayı ilçemizde az sayıda olan kütüphane sayımızı artırmaya yönelik bir çalışma başlattık. Bu çerçevede Menemenli hemşehrilerimizin içinde kitap okuyabileceği, vakit geçirebileceği ve araştırma yapabileceği kütüphaneler inşa etmek için, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Daire Başkanımızla bir araya geldik ve yol haritamızı belirledik” dedi.

Kütüphanelerden birini Esatpaşa Mahallesi'ne kazandıracaklarını dile getiren Pehlivan, “İlk önce yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda 4 katlı bir kütüphane kazandıracağız. Tüm halkımızın yararlanabileceği, içinde kreş hizmeti verilebileceği, cep sinemalarının ve kültür salonlarının bulunduğu bir kütüphane inşa edeceğiz. Garajımızın karşısındaki şuan atıl durumda bulunan öğretmen evini de çocuk kütüphanesine dönüştürmek için talebimizi daire başkanımıza ilettik. İlerleyen günlerde Ulukent bölgemize de yine bir kütüphane kazandıracağız. Kitap okumak, geçmişi tanımak gelecekle tanışmaktır. Mesele birlikte gelişmek ve birlikte öğrenmektir. İmkanlarımız dahilinde tüm gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Kütüphane Haftası, Menemen'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Menemen Kaymakamlığı ve Menemen Belediyesi iş birliğiyle, Şehir Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Şiir dinletisi sunan öğrenciler, protokol ile birlikte kitap okudu. Program, öğrencilerin düzenlediği kitap ayracı ve drama atölyeleri ile sona erdi.