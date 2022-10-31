Pehlivan'dan serbest bölge açıklaması: "İlk etapta 15 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Menemen Serbest Bölgesi taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlanmasını büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladıklarını ifade etti. Serbest bölgenin 1 milyon 501 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağını belirten Pehlivan, “Bu serbest bölge ilçemize olduğu kadar, İzmir'e ve ülkemize önemli katma değer sağlayacak. Bizi daha da heyecanlandıran ise ilk etapta yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacak olması” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İzmir'in 4'üncü, Menemen'in 2'nci serbest bölgesinin kurulacağı duyuruldu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, kararı heyecan ve mutluluklar karşıladıklarını belirtti. Öncelikli olarak Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşüp tarla vasfında olan 1 milyon 695 bin metrekare araziyi Menemen'e kazandırdıklarını açıklayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, serbest bölge girişiminin de müjdeyle sonuçlandığını söyledi.

Pehlivan, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın kıymetli destekleriyle, bölgenin 1 milyon 500 bin metrekare üzerine serbest bölge inşa etmek için Ticaret Bakanlığı ile görüştük. Temaslarımız çok şükür meyvesini verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanarak serbest bölge müjdemizi aldık. Menemen'de Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parsel 'Menemen Serbest Bölgesi' olarak ilan edildi. Menemen Serbest Bölge, İzmir'in 4'üncü serbest bölgesi olacak” diye konuştu.

Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, şöyle devam etti:

"Devletin şefkat elini her zaman yanımızda hissediyoruz. Daha önce Yahşelli Mahallemizdeki 160 bin metrekare 2. Çamlık alanını ve Türkelli Arena'nın da içinde bulunduğu 35 dönümlük hazine arazisini belediyemize kazandırmıştık. Daha sonra da Milli Emlak Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Asarlık'ta 16 bin metrekare, Ulukent de ise biri 5 diğeri 11 bin metrekare daha araziyi Menemenli hemşehrilerimize kazandırmayı başardık. Şimdi uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğümüz en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi olan 2. Menemen Serbest Bölgesi talebimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 30 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlandı. Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parsel 'Menemen Serbest Bölgesi' olarak ilan edildi. Bu serbest bölge ilçemize önemli katma değerlerin yanında yaklaşık 15 bin kişiye de istihdam imkânı sağlayacak. Bu projemiz sadece Menemenimiz, Bakırçay Bölgemiz için değil, İzmir'imiz ve tüm ülkemiz için önemli bir kazançtır. Tüm beklentileri karşılayacak şekilde hızla hayata geçirilecek ve sağlayacağı ekonomik fayda ile Kuzey Ege'deki işsizliğini önemli derecede bitirerek, ekonomik refahı yükseltecektir. Bu gelişmenin tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Pehlivan, sözlerini teşekkür ederek tamamladı:

“Bu önemli kazanım için destekleriyle her zaman gücümüze güç katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yanımızda her zaman tam anlamıyla dağ gibi duran Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, İzmir milletvekillerimiz ve İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye çok teşekkür ediyorum.”