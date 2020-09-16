Pek çok kuş ve bitki türünü barındıran Alaçatı Sulak Alanına bilgilendirme panoları

Bağımsız sivil çevre hareketi 'Birds of Alaçatı-Alaçatı Kuşları'nın önderliğinde başlayan Alaçatı Sulak Alanı bilgilendirme panoları projesi, gönüllülerin ve sponsorların desteği ile yaklaşık 6 aylık bir sürecin sonunda tamamlandı. Pek çok çeşit bitki ve hayvan türü için yaşam alanı sağlayan Alaçatı Sulak Alanına, toplumsal bilincin oluşturulmasını sağlamak amacıyla panolar yerleştirildi.

Çeşitli bitkilere ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Alaçatı Sulak Alanına bilgilendirme panolarının yerleştirilmesi projesi, bağımsız sivil çevre hareketi 'Birds of Alaçatı-Alaçatı Kuşları'nın önderliğinde başlamıştı. Proje, gönüllülerin ve sponsorların desteği ile yaklaşık 6 aylık bir sürecin sonunda tamamlanarak hayata geçirildi.

5 ayrı bölümden oluşan bilgilendirme panosu projesinin, sulak alanlara; özellikle de Çeşme-Alaçatı Sulak Alanına dikkat çekmek, çevreye karşı duyarlı ve etkin bir toplumsal bilincin oluşturulmasını sağlamak, bölge ile ilgili bilinmeyen gerçekleri topluma iletmek amacıyla yaşama geçirildiği belirtildi. İnsan-doğa ilişkisini anlamaya hizmet etmeyi amaçlayan panoların ayrıca, doğal dengenin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Alaçatı Sulak Alanı neden önemli?

Sulak alanlar her ülkede ve her iklim bölgesinde bulunabiliyor. Güncel verilere göre dünya genelinde sulak alanlar yeryüzünün yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Doğal bir sulak alan olan, başta su kuşları olmak üzere pek çok çeşit bitki ve hayvan türü için yaşam alanı sağlayan Alaçatı Sulak Alanı, bu önemli ekosistemin önemli bir parçası olmasıyla büyük önem taşıyor.