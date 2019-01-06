Pekdaş'tan mahallelere yeni yıl ziyareti

Son olarak Kadifekale semtinde yer alan 1. Kadriye ve Aziziye Mahallelerine giden Pekdaş, hem mahalleli kadınlarla bir araya geldi, hem ev ziyaretinde bulundu, hem de Bizim Çocuklar projesine katılan miniklerle oyunlar oynadı.

Mahalle gezilerine 1. Kadriye Mahallesindeki semt merkezine gelen kursiyer kadınlarla kahvaltı yaparak başlayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, burada belediye hizmetleriyle ilgili merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Beştepeler'de yapacakları kapalı pazaryeri ve sosyal tesis hakkında bilgi veren Pekdaş, tesisin tamamlanmasıyla Kadifekale halkının modern bir pazar yerinin yanı sıra düğün salonu, semt ve spor merkezine kavuşacağını söyledi. Bölgede eksik olan hangi ihtiyaç varsa onun tespit edilerek bu projenin hayata geçirildiğini anlatan Pekdaş, “Bir işe başladıktan sonra mutlaka bitiyor. Kamulaştırmalarını yaptık. Çok güzel bir proje hazırladık. Temelini attığımız da kısa sürede tamamlarız. Bittiğiniz bölgenin havası değişecek” dedi. Sohbet havasında geçen buluşmada Başkan Pekdaş, semt merkezinde verilen kurslar hakkında kursiyerlerin görüş ve önerilerini de dinledi.

Yeni yıl pastasını birlikte kestiler

Başkan Pekdaş, 1.Kadriye Mahallesindeki ziyareti sırasında Sezgin-Filiz Çakar çiftine misafir oldu. Geçen hafta düşerek belini inciten iki çocuk annesi Filiz Çakar'a, geçmiş olsun dileklerini ileten Pekdaş'a tüm aile büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Çat kapı gerçekleşen ziyarette Başkan Pekdaş, evin minik kızı Esma'yla da bol bol sohbet etti. Konak Belediyesinin başarıyla süren Bizim Çocuklar projesine katılan minikler arasında yer alan Esma'nın yaptığı resimleri büyük bir ilgiyle inceleyen Pekdaş, minik kızı kutlamayı ihmal etmedi. Pekdaş, öğleden sonra da Aziziye Semt Merkezindeki kursiyerlerle buluştu. Merkezde pastacılık kursuna katılan kadınların elleriyle yaptığı yeni yıl pastasını kesen Pekdaş, kursiyer kadınlara emekleri için teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Merkezi ziyaretinde Bizim Çocuklar projesine katılan miniklerle de bir araya gelen Pekdaş, onlarla oyunlar oynamak keyifli zaman geçirdi.