Penaltızede Altay

Lig'de oynadığı son 4 maçta 7 puan kaybeden Altay, üç maçta yediği penaltı gollerine engel olamadı.

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla play-off yarışına dahil olan Altay'ın başı, son haftalarda penaltılarla dertte. Son 4 maçta yalnızca Karabükspor'u deviren siyah-beyazlılar 3 maçta galibiyete uzanamazken, bu maçlarda yediği penaltı golleriyle puan kaybı yaşadı. 25. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olan siyah-beyazlıların penaltı laneti de bu karşılaşmada başladı. Ev sahibi takım 61. dakikada Stancu'nun ayağından bulduğu penaltı golüyle İzmir temsilcisini mağlup etti. Sait Karafırtınalar'ın öğrencileri 27. haftada ise yine ligin güçlü ekiplerinden Abalı Denizlispor deplasmanına çıktı. İzmir ekibi karşılaşmanın uzatma dakikalarına önde girmesine rağmen ev sahibi takım karşılaşmanın son anlarında penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Mehmet Akyüz topu filelere yollayınca Altay bir puana razı oldu.

“Hakemler de insan”

28. haftanın kapanış karşılaşmasında Gazişehir'i ağırlayan siyah-beyazlılar, Paxiao'nun golüyle öne geçti. Ancak 44. dakikada top ceza sahası içinde Yasin'in eline çarptı ve konuk takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Poepon golü buldu ve siyah-beyazlılar bir puana razı oldu. Üst üste gelen penaltıların tesadüf olduğuna inandığını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Bu kararlarda herhangi bir art niyet olduğuna inanmak istemiyorum. Oyuncular da hata yapabiliyor, biz teknik adamlar da yapabiliyor. Hakemler de insan olduğu için hata yapabilir. Hata yapmak hayatın içinde var” dedi.