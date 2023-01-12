Petkim, ‘İhracatın Yıldızları' listesinde ilk sırada yer aldı

Petkim, 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, tüm sektörlerin değerlendirildiği ‘İhracatın Yıldızları' listesinde ilk sırada yer alarak Ege Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan şirketi oldu.

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılında da kimya sektörünün ‘İhracat Şampiyonu' oldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) açıkladığı geleneksel ‘İhracatın Yıldızları' listesinde şirket tüm sektörler kategorisinde de ilk sırada yer aldı. Törende Petkim'in ödülü, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkan Yardımcısı Elchin Ibadov'a takdim edildi.

Petkim'den 913 milyon dolarlık ihracat

Yapılan açıklamaya göre entegre petrokimya tesisi olan Petkim, STAR Rafineri entegrasyonu, etkin planlama ve optimizasyon çalışmaları sayesinde başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Şirket, dört yılda bir gerçekleştirilen planlı bakım duruşu çalışmalarını da başarıyla tamamlayarak uzun yıllardır tekrarladığı gibi 2022 yılında da Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. 2021 yılında olduğu gibi hem kimya hem de tüm sektörlerde birinci olan şirket, 2022 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 913 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.