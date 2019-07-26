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Petkim Spor transferde hız kesmiyor

Arda Vekiloğlu liderliğinde gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Petkim Spor, transferde hareketli günler yaşıyor.


Türkiye Basketbol Ligi (TBL)'nde mücadele eden Petkim Spor, bugüne kadar; Tayfun Erülkü, Hakan Yapar, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz'ü kadrosuna kattı.


Kulüp, son olarak OGM Ormanspor forması giyen Şahin Ekmen'i, Bursaspor'daki Alı Işık'ı renklerine bağladı. Petkim Spor, Koray Uzunhasan ile de tekrar bir anlaşma yaptı. Transfer edilen sporcuların performansı da dikkat çekti.

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