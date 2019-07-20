Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz'ü kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarından Petkim Spor, daha önce Tayfun Erülkü ve Hakan Yapar'ı renklerine bağlamıştı. Kulüp son olarak da, Bahçeşehir Koleji'nden Yiğitcan Turna ve Bursaspor'dan Recep Doğrusöz ile anlaştı.

1987 doğumlu ve 1.85 boyundaki Yiğitcan Turna, oyun kurucu olarak oynuyor. Turna, daha önce Banvit altyapısından yetiştikten sonra; Muratbey Uşak, Sakarya BŞB, TOFAŞ, Sakarya BŞB ve son olarak Bahçeşehir Koleji formalarını giydi.

1986 doğumlu Recep Doğrusöz ise uzun yıllardır parkelerde mücadele ediyor. 1.82 boyundaki genç oyuncu, daha önce; İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem, Petkim Spor, Türk Telekom takımlarında forma giydi. Doğrusöz, geçen sezonda Bursaspor'da oynadı.