Petkim yönetiminden 3 işçinin yaralanması olayı ile ilgili açıklama

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Petkim içerisindeki HCL Asit Tankının yarılması olayında yaralanan 3 işçinin durumuna dair açıklama yapan Petkim yönetimi, “Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Petkim içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, HCL Asit Tankının yarılması sonucu içerisinde bulunan asit madde 3 işçinin üzerine döküldü. Durumu gören diğer işçiler tarafından 112 Acil Servisine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Cem C ve Mahmut Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ümit G., ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Petkim yönetiminden açıklama

Meydana gelen kazanın ardından yazılı bir açıklama yapan Petkim yönetimi, “Petkim Klor Alkali Fabrikası'ndaki bir tankta 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.00 sularında asit kaçağı meydana gelmiş, 3 çalışma arkadaşımız maalesef bu kaçak nedeniyle yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Değerli çalışma arkadaşlarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını bildirir, SOCAR Türkiye Ailesi olarak acil şifalar dileriz.” dedi.