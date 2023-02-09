Petkimspor, Aliağa Belediyesi'nin çalışmalarına katıldı

Aliağa Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardımlarına sürdürmeye devam ediyor. Acil ihtiyaç listesi çerçevesinde toplanan yardımları tırlara yükleyen Aliağa Belediyesi'ne, bir destek de Aliağa Petkimspor'un basketbolcularından geldi. Sporcular, deprem bölgesine gönderilmek üzere olan yardım malzemelerinin kolilere koyulmasına ve tırlara yüklenmesine yardım etti.