Petkimspor, bu sezon ikinci kez üst üste galibiyet aldı

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son iki karşılaşmada Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş'ı mağlup ederek bu sezon ikinci kez arka arkaya iki maçta da galibiyet sevinci yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçti ve alt sıralardan kurtulup puan tablosunda 10. sıraya kadar çıktı. İzmir temsilcisi 25. haftada Pınar Karşıyaka'yı, 26. hafta karşılaşmasında ise Beşiktaş'ı mağlup etti. Böylece Aliağa Petkimspor, arka arkaya iki galibiyet sevinci yaşadı. İzmir temsilcisi, ligde en son 4. ve 5. hafta maçlarında Darüşşafaka ve Bursaspor'u yenerek üst üste galibiyet yaşamıştı.

Öte yandan Burak Gören ve öğrencileri, hafta sonu oynanacak zorlu müsabakada Tofaş'ı mağlup etmenin planlarını yapıyor.