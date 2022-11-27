Petkimspor, Konya'da takıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile AYOS Konyaspor karşı karşıya geldi. Konya temsilcisi parkeden 89-84 ile galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, AYOS Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 19-23 önde tamamlayan İzmir temsilcisi, bu oyununu ikinci sete de taşıdı ve devreye 46-39 önde girdi. Konya temsilcisi, karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayınca üçüncü periyotta farkı eritti ve öne geçti 63-62. Ev sahibi son periyotta da üstünlüğünü sürdürünce sahadan 89-84 galip ayrılan taraf oldu. İzmir temsilcisinde Jeremy Simmons 23, Omar Morgan 16, Kenny Cherry 15 ve Dorukhan Engindeniz 14 sayı ile oynadı.