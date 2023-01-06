Petkimsporlu Cem, top çalma konusunda dikkat çekiyor

Aliağa Petkimspor forması giyen İsmail Cem Ulusoy, Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta itibariyle top çalma konusunda en iyi 3. oyuncusu konumunda bulunuyor.

Aliağa Petkimspor forması giyen İsmail Cem Ulusoy, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta itibariyle top çalma konusunda ligin en iyi 3. oyuncusu durumunda. 26 yaşındaki basketbolcu, bu sezon maç başına 1.6'lık top çalma ortalamasıyla oynuyor. Öte yandan İzmir temsilcisi, başarılı oyuncuyu sezon başında Gaziantep Basketbol'dan renklerine bağlamıştı.