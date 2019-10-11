Petkimspor'un hedefi Süper Lig

Bu yıl yaptığı iddialı transferlerle gündeme gelen Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) güçlü takımlarından Petkimspor, yeni sezona yönelik hedeflerini paylaşmak üzere tam kadro basının karşısına çıktı. Petkimspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Levent Türknas, "Aliağa'nın, Petkim'in adını Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL)'nin güçlü ekiplerinden Petkimspor, Süper Lig'e çıkma hedefiyle sezonu açtı. Bu yıl Türkiye Basketbol Ligini şampiyon olarak bitirmek amacıyla antrenmanlarını ve hazırlık maçlarını sürdüren Petkimspor, ENKA Spor Salonunda düzenlenen bir basın toplantısıyla yeni kadrosunu tanıttı. Toplantıya, takımın teknik ekibi ve oyuncularının yanı sıra; Petkimspor Yönetim Kurulu Üyesi ve STAR Rafineri Genel Müdür Yardımcısı Elchin Ibadov ile SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte da katıldı.

Takımın hedeflerinin açıklandığı toplantıda konuşan Genel Menajer Levent Türknas, Antrenör Arda Vekiloğlu ile birlikte çok iyi bir ekip kurduklarını belirterek, "Bu yılki hedefimiz, sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e çıkmak. Burada takımımıza olduğu kadar taraftarımıza da çok güveniyoruz ve bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Yeni sezonda Aliağa halkını, aileleri ile birlikte maçlarımızı izlemeye çağırıyoruz. İyi bir sezon geçirip, gelecek sene Aliağa'nın, Petkim'in adını Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

“Türkiye Basketbol Ligi'nin favori takımı olacağız”

Antrenör Arda Vekiloğlu da, iyi bir ekip ve iyi bir sistem kurduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl, mücadeleci bir ruhla Türkiye Basketbol Ligi'nin favori takımı olacağız. Tüm oyuncularımızın büyük bir inançla başarılara imza atacağına güvenimiz tam. Umarız sakatlıklar olmadan güzel bir sezon geçiririz."

Takımın basınla buluşmasında potanın sevilen oyuncuları da tam kadro yer aldı. Bu sezon; Patrick Rembert-11, Yiğitcan Turna-4, Umut Geçen-21, Recep Doğrusöz-26, Serkan Menteşe-7, Sahin Ekmen-25, Berkay Bayar-9, Arda Sarıbay-23, Ali Işık-44, Koray Uzunhasan-24, Cemal Nalga-35, Marvin Jones-3, Mert Mavigöz-1 ve takım kaptanı Hakan Yapar-15 numaralı formayı giyecek.

Bu yıl iddialı bir kadro kuran Petkimspor'un antrenörlük görevine Bursaspor'la geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu getirilmişti. Bahçeşehir Koleji'nden forvet Hakan Yapar ve oyun kurucu Yiğitcan Turna'yı renklerine katan Petkimspor, ardından Bursaspor'dan Recep Doğrusöz'ü ve milli pivot Cemal Nalga'yı; son olarak da Afyon Basket'ten Süper Lig deneyimli Serkan Menteşe'yi transfer ederek kadrosunu tamamladı.

Öte yandan, TBL'de yeni sezon bu hafta sonu oynanacak birinci hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Petkimspor, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da kendi evinde Akhisar Belediye'yi ağırlayacak.