İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Petrol türevi atıkların kirlettiği teknelerde temizlendi

İzmir Aliağa ilçesinde, petrol türevi atıkların denize sızmasının ardından, kirlenen teknelerde özel bir ilaçla dalgıçlar yardımıyla temizlendi.


Aliağa ilçesi Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinde, geçtiğimiz günlerde sızan petrol türevi atıklar denizin kirlenmesine yol açmıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda temizlik ekibi, çalışma başlatmış ve sahili eski haline getirmişti.


Balıkçı barınağına giriş ve çıkışların kapatıldığı bölgede, teknelerde atıklardan nasibini aldı. Atıklardan kirlenen tekneler için İstanbul'dan özel bir ilaç getirildi. Su bazlı soymet ilacıyla dalgıçlar, saatlerce tekneleri temizledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.