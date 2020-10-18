Peynircioğlu Deresi ve çevresinde yepyeni bir yaşam alanı doğdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi'nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu. İzmirliler için yeni cazibe merkezi olacak Peynircioğlu Deresi'ndeki ekolojik koridor projesinin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Törende konuşan Soyer, doğa esaslı çözümler getiren bu örnek ıslah modelini özellikle Körfez'e akan derelerde hayata geçirmek istediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğa esaslı çözümler gözetilerek tamamlanan Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridoru'nun açılışını yaptı. Geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlandı hem de dere çevresinde yeni yeşil alan oluşturuldu. 12 milyon TL'lik bütçeyle Peynircioğlu Deresi'nin kenarı İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği alan haline geldi.

Soyer: "Doğayla iç içe olmalıyız"

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeyi Avrupa Birliğinin (AB) en yüksek hibe programı olan HORIZON 2020 "Doğa Esaslı Çözümler" kapsamında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Soyer, "İzmir'in gurur duyduğu projelerden birini hayata geçiyoruz. Biz şehirlerde yaşamaya başladıkça, doğadan uzaklaştıkça mutsuzlaştık. Doğayı katlettikçe, onu umursamadıkça, onun üzerinde güç olduğumuzu zannettikçe biz eksiliyoruz, yoksullaşıyoruz. Aslında biz doğanın ta kendisiyiz, bir parçasıyız. Ne kadar çok doğayla iç içe olabiliyorsak mutluluğun ve huzurun önünü açıyoruz" diye konuştu.

Bu modeli yaygınlaştıracağız

Peynircioğlu Ekolojik Koridor Projesi'nin sadece ağaç, çalı dikmekten ibaret olmadığını dile getiren Soyer, şunları söyledi: "Projemiz doğanın en güçlü bir şekilde kendini yaşayabilmesi için sürdürülebilirliğin sağlandığı detaylı bir çalışma oldu. Dikilen ağaç türleri, dere kenarlarının betondan arındırılıp yeşillendirilmesi gibi. Bu ilk örnek, modeldir. Burada doğanın güvence altına alındığını görebilirsiniz. Bu modeli özellikle Körfezle buluşan tüm derelerde yaygınlaştırmak, sürdürülebilir doğal çözümleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu projenin hayata geçmesi için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ıslah projesinin tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Neler yapıldı?

Derenin etrafında 15 bin metrekaresi karbon tutan bitkilerden oluşmak üzere 26 bin 500 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Proje kapsamında alana Akdeniz iklimine uygun bin 150 ağaç, 250 bin çalı ve yer örtücü dikildi. 800 metre uzunluğundaki derenin her iki tarafındaki beton yüzeylerin bir kısmı kaldırılarak toprak taşıyıcı sistem oluşturuldu. Bu bölümlere 16 bin kazayağı bitkisi dikildi. Dere kenarlarının daha da yeşillenmesi için toprağa tohum ekildi. Çeşitli bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında 5 ahşap güneşlenme terası, 6 ahşap uzanma ünitesi ve oturma birimleri oluşturuldu. Alana polen toplamak için uzun yol kat eden arıların ve böceklerin dinlenmesine olanak sağlayacak 10 polinatör (böcek) evi de yerleştirildi. Deredeki taşkın riskini azaltmak için yağmur suyunun yeraltına karışmasını sağlayacak geçirimli 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldı. Ayrıca doğal malzeme olan kiremit irmiğinden 500 metrelik koşu yolu oluşturuldu. Derenin içine hem suyun oksijen alması sağlanıp kirlenmesi önlenecek hem de güzel bir görünüm sağlayacak fıskiyeler yerleştirildi. 8 adet uzanma ünitelerinin arkasında 90 metrekarelik meyve duvarı da oluşturuldu. Meyve duvarında böğürtlen ve üzüm meyveleri kullanıldı.

AB'nin en yüksek bütçeli hibe programı

Avrupa Birliğinin en yüksek bütçeli hibe programı olan HORIZON 2020 kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Doğa Esaslı Çözümler” projesi 2017'de 39 uluslararası proje arasından seçilerek 2,3 milyon Euro hibe almaya hak kazandı. Böylelikle İzmir, İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Valladolid şehirleriyle birlikte öncü ve uygulayıcı şehir oldu. Proje, Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası'na kadar olan bölgeyi içeriyor. Bu bölgede karbon salımını azaltmak, bioçeşitliliği artırmak, yoğun kentleşmenin getirdiği hava sıcaklığını düşürmek, yeşil alan miktarını artırmak, sel-taşkın riskini azaltmak ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortaya konacak model İzmir için rehber olacak.