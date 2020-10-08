Peynircioğlu Deresi'ndeki ıslah projesi tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi'nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirliler için yeni çekim merkezi haline gelecek Peynircioğlu Deresi'nde tamamlanan çalışmaları inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küresel iklim kriziyle mücadelesi sürüyor. Avrupa Birliğinin (AB) “HORIZON 2020” programı kapsamında hazırlanan ve 2,3 milyon avroluk hibe alınan “Urban Green Up-Doğa Esaslı Çözümler” projesinin bir uygulaması daha tamamlandı. Mavişehir'de Peynircioğlu Deresi'nin kıyı kesimi ile Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde "kesintisiz bir ekolojik koridor" oluşturuldu. Geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlandı hem de dere çevresinde yeni yeşil alan oluşturuldu. 12 milyon TL'lik bütçeyle Peynircioğlu Deresi'nin kenarı İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği alan haline geldi.

İlk örnek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dere ve çevresinde yapılan çalışmaları Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte inceledi. Projenin İzmir Büyükşehir olarak hayata geçirmek istedikleri yeşil alt yapı projesinin ilk ve çok başarılı örneği olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “İnsanların içinde bulunmaktan huzur bulacağı bir alan. Bir yandan dere temizlenmiş oldu bir yandan da derenin çevresinde 40 bin metrekarelik bir yaşam alanı oluşturuldu. Bu yaşam alanı da insanların doğayla barışmasını, buluşmasını kolaylaştıracak bir alan. Projenin maliyetinin yüzde 35'i Avrupa Birliği hibesinden karşılandı. Emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Karşıyaka'ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Neler yapıldı?

Derenin etrafında 15 bin metrekaresi karbon tutan bitkilerden oluşmak üzere 26 bin 500 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Proje kapsamında alana Akdeniz iklimine uygun bin 150 ağaç, 250 bin adet çalı ve yer örtücü dikildi. 800 metre uzunluğundaki derenin her iki tarafındaki beton yüzeylerin bir kısmı kaldırılarak toprak taşıyıcı sistem oluşturuldu. Bu bölümlere 16 bin adet kazayağı bitkisi dikildi. Dere kenarlarının daha da yeşillenmesi için toprağa tohum ekildi. Çeşitli bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında 5 adet ahşap güneşlenme terası, 6 adet ahşap uzanma ünitesi ve oturma birimleri oluşturuldu. Alana polen toplamak için uzun yol kat eden arıların ve böceklerin dinlenmesine olanak sağlayacak 10 polinatör (böcek) evi de yerleştirildi. Deredeki taşkın riskini azaltmak için yağmur suyunun yeraltına karışmasını sağlayacak geçirimli 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldı. Ayrıca doğal malzeme olan kiremit irmiğinden 500 metrelik koşu yolu oluşturuldu. Derenin içine hem suyun oksijen alması sağlanıp kirlenmesi önlenecek hem de güzel bir görünüm sağlayacak fıskiyeler yerleştirildi. 8 adet uzanma ünitelerinin arkasında 90 metrekarelik meyve duvarı da oluşturuldu. Meyve duvarında böğürtlen ve üzüm meyveleri kullanıldı.

AB'nin en yüksek bütçeli hibe programı

Avrupa Birliğinin en yüksek bütçeli hibe programı olan HORIZON 2020 kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Doğa Esaslı Çözümler” projesi 2017'de 39 uluslararası proje arasından seçilerek 2,3 milyon Euro hibe almaya hak kazandı. Böylelikle İzmir, İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Valladolid şehirleriyle birlikte öncü ve uygulayıcı şehir oldu. Proje, Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası'na kadar olan bölgeyi içeriyor. Bu bölgede karbon salımını azaltmak, bioçeşitliliği artırmak, yoğun kentleşmenin getirdiği hava sıcaklığını düşürmek, yeşil alan miktarını artırmak, sel-taşkın riskini azaltmak ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortaya konacak model İzmir için rehber olacak.