Piknik alanları ve sahil kenarlarına korona yasağı

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm devlet kurumlarının "Evde kal" çağrılarına rağmen geçtiğimiz hafta sonu piknik alanları ve sahil kenarlarında yaşanan yoğunluğa İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 28 Mart Cumartesi gününden başlamak üzere mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları gibi alanlarda yürümek, koşmak, spor yapmak ve balık tutmak gibi sosyal aktiviteler halk sağlığını korumak amacıyla yasaklandı. İl ve ilçelerde vali ve kaymakamlıklar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler, kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz ve anonslar yapılacak. Kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. Ayrıca yayımlanan genelge çerçevesinde, il ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.