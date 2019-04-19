Pınar Bent'ten anlamlı destek

İzmirli gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, İstanbul'da gerçekleşen FashionTV Türkiye Moda Ödülleri kapsamında aldığı ödülle dikkatleri üzerine çekti.

Uğurkan Erez, İrem Derici, Ebru Yaşar ve Çağla Şikel gibi ünlü isimlerin katıldığı FashionTV Moda Ödülleri renkli görüntülere sahne oldu. Törende, İzmirli gelinlik tasarımcısı Pınar Bent de ödül aldı. Bent, evlenecek olan şehit ve gazi ailesi kızlarına gelinlik hediye etti. 50 kadar gelinin gelinlik ihtiyacını karşılayan Pınar Bent, "Gelin olacak kızlarımız hepimizin evladıdır. Onlara bu mutlu günlerinde destek olmaktan dolayı Pınar Bent Gelinlik olarak çok mutluyuz. Bir ömür boyu mutlu olsunlar" dedi.

FashionTV moda ödülleri kapsamında yapmış olduğu bu özel ve anlamlı desteğinden dolayı ödülünü alan Pınar Bent, gecenin onur konukları arasında oldu. Bent, Mardin'deki bir köy okulundaki ihtiyaç sahibi çocuklara yeni kıyafetlerde göndererek desteğiyle dikkatleri üzerine çekti.