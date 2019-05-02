Pınar Bent'ten Orta Doğu'ya özel tasarım

Türkiye'nin önde gelen gelinlik tasarımcılarından Pınar Bent, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. 2019 yılına defilelerle giren, yaz sezonu için tasarladığı yüzlerce gelinliği görücüye çıkartan Bent, Orta Doğu ülkelerine hazırladığı özel tasarımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Nişantaşı'nda bulunan ve özel tasarımların sergilendiği Pınar Bent Moda Evi'nde, Bileşik Arap Emirlikleri şeyhini ağırlayan Pınar Bent, ünlü şeyhin ismini gizli tuttu. Kızının düğün hazırlığı için İstanbul'a gelen şeyh ve kızının gelinlik tercihini Pınar Bent'in tasarımlarından kullanması dikkat çekti. Orta Doğu'dan gelen yüksek talepler üzerine Orta Doğu ülkelerinde defile planları yapan Bent, Katar, Dubai gibi ülkelerden gelen artan talepler doğrultusunda toptan olarak Orta Doğu'ya gönderdiği tasarımlarla ihracata katkıda bulunuyor.

Öte yandan, yaptığı bağışlarla FashionTV Moda Ödülleri kapsamında ödül alan Bent, düğün hazırlığı yapan 50 şehit kızının gelinlik ihtiyaçlarını karşılayarak hediye etmiş, aynı zamanda Mardin'deki bir okulda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere de yeni kıyafet desteğinde bulunmuştu.