Pınar Gültekin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'da Pınar Gültekin'i (27) öldüren tutuklu sanık Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçunda 4 yıl hapis cezası verildi.

Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında karar verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesinde 16 Şubat'ta görülen duruşmada, esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesinde devam edildi. Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçunda 4 yıl hapis cezası verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolmuş, 21 Temmuz günü de Gültekin'in kısmen yanmış cesedi ormanlık bir alanda bir varilin içinde bulunmuştu.