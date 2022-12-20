Pınar Karşıyaka, AEK'ya konuk oluyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın AEK ile Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Yunanistan ekibi AEK ile Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi; 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle B Grubu'nda 3. sırada yer alırken, Yunanistan temsilcisinin de 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Grubun son maçı olan bu zorlu mücadelede Reggiana'nın, Telekom Baskets Bonn'u mağlup etmesi durumunda Pınar Karşıyaka-AEK müsabakasını kaybeden takım direkt olarak turnuvaya veda edecek. İkinci ve üçüncü olan takım ise üst tura yükselebilmek için Play-Off oynamaya hak kazanacak. Öte yandan Atina'da 7 Aralık Çarşamba günü oynanan Reggio Emilia maçından önce yaşanan olaylar nedeniyle FIBA, AEK'nın sahasında oynayacağı 3 müsabakaya seyircisiz oynama cezası vermişti.