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Pınar Karşıyaka, Alp Karahan ile yollarını ayırdı

Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki skorer guard Alp Karahan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da 2020-2021 sezonu kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 sezondur kadrosunda bulunan 22 yaşındaki skorer guard Alp Karahan ile yollarını ayırdı. Karşıyaka Spor Kulübü ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"2016-2017 sezonundan bu yana A takımımızda forma giyen Alp Karahan ile yollarımız, kendisinin talebi sonrası karşılıklı anlaşma sonucu ayrılmış bulunmaktadır. Alp Karahan'a hem alt yaş kategorilerinde hem de A takım düzeyinde kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür eder kendisine kariyerinin gelecek döneminde başarılar dileriz."

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