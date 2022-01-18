Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında İspanya'nın Tenerife takımını sahasında 88-80 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını konuk etti. Maç etkili başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 21-17 önde kapattı. Mücadelenin ikinci periyodunda oyun üstünlüğü kaybeden yeşil-kırmızılılar, devreye 44-39'luk skorla geride girdi. Kıran kırana bir oyuna sahne olan üçüncü periyotta Karşıyaka, farkı 2'ye düşürerek son periyota 63-65 geride girdi. Maçın son çeyreğinde ise taraftarının da desteğiyle üstünlüğü yeniden ele alan Kaf-Kaf, maçı 88-80'lik skorla kazanarak deplasmanda 76-69 kaybettiği ilk maçın ardından seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin üçüncü ve son maçı 20 Ocak Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Karşıyaka, üçüncü maçı kazanması halinde Avrupa'da son 16 turuna kalacak. Yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi kaybederse Avrupa'ya bu aşamada veda edecek.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Manuel Mazzoni, Aleksandar Glisic, Saverio Lanzarini

Pınar Karşıyaka: Emre Sonsırma,Tyus 15, Mahir Agva, Blackmoon 17, Taylor 15, Mbaye 17, Burak Can Yıldızlı, Berkan Durmaz, Colson 19, Murat Göktaş, Ali Efe Barış, Can Korkmaz 5

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Lenovo Tenerife: Shermadini 16, Salin 20, Doornekamp 5, Huertas 15, Guerra 2, Wiltjer 14, Smith, Fitipaldo 6, Sastre, Todorovic, Rodriguez, Sulejmanovic 2

Başantrenör: Txus Vidorreta

1. Periyot: 21-17 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 44-39 (Lenovo Tenerife lehine)

3. Periyot: 63-65 (Lenovo Tenerife lehine)