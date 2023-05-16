Pınar Karşıyaka - Ayos Konyaspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Ayos Konyaspor müsabakasının biletleri yarın saat 17.00'de satışa çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Pınar Karşıyaka, 19 Mayıs Cuma günü Ayos Konyaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri yarın saat 17.00'den itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise maç günü saat 17.00'den itibaren gişeden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 400-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL