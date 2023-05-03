Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji müsabakasının biletleri yarın saat 19.00'da satışa çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Pınar Karşıyaka, 6 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri yarın saat 19.00'dan itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise maç günü saat 16.00'dan itibaren gişeden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 400-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL