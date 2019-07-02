İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pınar Karşıyaka Brandon Triche'ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD’li guard Brandon Triche’ı renklerine bağladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li guard Brandon Triche'ı renklerine bağladı.


Başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getiren Pınar Karşıyaka transferde ilk bombayı patlattı. İzmir ekibi geçen sezon İtalya'da Orlandina Basket'te forma giyen Brandon Triche ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.93 boyundaki oyun kurucu daha önce Aquila Basket Trento, Virtus Roma, Delaware 87'ers, Salt Lake City Stars, Bnei Herzliya ve PAOK'ta da forma giymişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.