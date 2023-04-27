Pınar Karşıyaka, BSL'nin en çok sayı atan takımı oldu

Pınar Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde attığı 2 bin 324 sayıyla bu alanda en iyi takım konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon hücum performansıyla öne çıkıyor. Ligde 26 maç oynayan yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda toplam 2 bin 324 sayı atmayı başardı ve ligin en çok sayı üreten takımı oldu. İzmir temsilcisini, 2 bin 255 sayı ile A. Efes, 2 bin 241'er sayıyla da Türk Telekom ve Fenerbahçe takip etti.

Öte yandan Pınar Karşıyaka forması giyen Erick McCollum, kaydettiği 459 sayı ile Pınar Karşıyaka'nın en skorer, ligin de en fazla sayı atan 3. oyuncusu oldu.