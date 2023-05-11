Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29.
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 20 galibiyet, 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken, Büyükçekmece ise 12 galibiyet, 16 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
Kaf-Kaf, Büyükçekmece'yi mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırıp, 2. olma iddiasını sürdürmek isterken, Büyükçekmece de zorlu müsabakayı kazanarak play-off hattına girmek istiyor.
Yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısındaki müsabakayı 104-102 kazanmıştı.