Pınar Karşıyaka, çok atıyor çok yiyor

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ürettiği 2 bin 581 sayı ile bu alanda lider konumda bulunurken yediği 2 bin 482 sayı ile de ligin bu alandaki en kötü takımı konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon hücumda gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, savunmadaki başarısızlığıyla da ligin en fazla sayı yiyen takımı konumunda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon attıkları 2 bin 581 sayı ile 16 takımlı ligde en fazla skor bulan ekip olma başarısı gösterirken, yediği 2 bin 482 sayı ile de bu alanda ligdeki en kötü performansa sahip takım oldu.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 6 maçta 100 ve üzeri sayı bulan tek takım konumunda bulunuyor.