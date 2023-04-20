Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka müsabakasının biletleri bugün saat 16.00'da satışa çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, 23 Nisan Pazar günü Darüşşafaka'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri bugün saat 16.00'dan itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise maç günü saat 11.00'den itibaren gişeden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 400-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL