İhlas Haber Ajansı

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Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'dan istediğini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 11.

hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Kaf-Kaf, rakibini 87-71'lik skorla mağlup etmeyi başardı.


hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Müsabaka, saat 15.30'da başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, Errick McCollum‘un yıldızlaştığı maçı baştan sona önde götürdü ve rakibine 16 sayı fark atarak 87-71 kazanmayı başardı. Pınar Karşıyaka, bu sonuçla birlikte ligdeki 7. galibiyetini alırken, arka arkaya da 4. galibiyetini yaşadı. İzmir temsilcisi, gelecek hafta evinde Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

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