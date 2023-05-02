Pınar Karşıyaka, deplasmanda zorlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonu konuk olduğu Bursaspor'a kaybederek bu sezonki 6. dış saha mağlubiyetini yaşadı.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon deplasman maçlarında sorun yaşamaya devam ediyor. İzmir temsilcisi, hafta sonu deplasmanda Bursaspor'a da kaybederek, bu sezon ligdeki 6. dış saha mağlubiyetini aldı. Yeşil-kırmızılılar, diğer 5 maçta ise Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Fenerbahçe'ye kaybetti. Ligde 19 galibiyet, 8 mağlubiyeti olan Kaf-Kaf, bu sezonki yenilgilerinden 6'sını dış sahada alırken, evinde ise sadece 2 maç kaybetti.