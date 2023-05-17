Pınar Karşıyaka, dördüncülüğe geriledi

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 galibiyet alarak ligin bitimine bir hafta kala üçüncülükten dördüncülüğe geriledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezonun büyük bir bölümünde istikrarlı bir görüntü çizmesine rağmen son 5 haftada alınan 3 mağlubiyetle dördüncülüğe geriledi ve üçüncülüğü A.Efes'e kaptırdı. Ligde 20 galibiyeti olan Yeşil-kırmızılılar, ligin son haftasında 19 Mayıs Cuma günü ligden düşmesi kesinleşen Konyaspor'u konuk edecekken, 21 galibiyeti olan A.Efes ise 21 Mayıs Pazar günü Merkezefendi Belediyesi'ne konuk olacak. Oynanacak bu iki karşılaşma sonucunda hangi takımın ligin normal sezonunu üçüncü veya dördüncü sırada tamamlayacağı belli olacak.

Öte yandan Pınar Karşıyaka ligi dördüncü bitirdiği taktirde play-off çeyrek finalinde beşinci durumdaki Frutti Extra Bursaspor'la eşleşecek ve saha avantajını elde edecek.