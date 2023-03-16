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Pınar Karşıyaka evinde bir başka

Pınar Karşıyaka, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde evinde oynadığı 10 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti.

Pınar Karşıyaka, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynadığı 10 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon evinde gösterdiği performansla bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynadığı 10 lig maçında sadece Tofaş'a kaybetti. Onun dışındaki 9 müsabakayı ise kazanmayı başardı. İzmir temsilcisinin başarılı başantrenörü Ufuk Sarıca da iç saha maçları hakkında, “Ligde evinizde oynadığınız maçlar önemli. Biz bu sezon evimizde bir maç kaybettik. Deplasmanda kazanmak artı getiriyor ama kendi evinizde kaybettiğiniz zaman telafisi daha zor oluyor. Bu yüzden bu istikrarı sürdürmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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